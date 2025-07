Osimhen-United? Romano smentisce rumors: "Red Devils non interessati, il motivo"

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, attraverso il proprio canale Youtube ha smentito rumors su un possibile interessamento del Manchester United per Victor Osimhen: “Si è parlato da qualche fonte anche di Manchester United nelle ultime 24-48 ore. Lo United non ha mai chiamato nelle ultime settimane per Osimhen per una ragione: Osimhen guadagna 12 milioni di euro al Napoli, ne guadagnerebbe 16 al Galatasaray.

Il Manchester United quegli stipendi non li può pagare, specialmente quest'anno senza Europa e con il Financial Flay. Quindi il Manchester United non è parte di questa vicenda. Su Osimhen c'è il Galatasaray concentrato sul provare a chiuderla. Osimhen sta continuando a dare una priorità totale al Galatasaray. Si sta lavorando sulle modalità e sui termini di pagamento: 40 milioni di euro fissi, 35 in parte garantita, ma pagati in più anni".