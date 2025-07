Ultim'ora Bologna, niente allenamento per Beukema: ha salutato la squadra e se n’è andato

È ufficialmente iniziata la stagione 2025-26 del Bologna. La squadra di Italiano si è ritrovata al centro tecnico Niccolò Galli di Casteldebole dove dalle 17:30 ha svolto il primo allenamento sul campo. Tra i convocati anche gli obiettivi di mercato del Napoli Sam Beukema e Dan Ndoye. In particolare per il difensore olandese potrebbe essere anche stato l'ultimo giorno in rossoblù.

Infatti nella giornata di oggi Bologna e Napoli hanno trovato l'accordo definitivo per la cessione, 30 milioni di euro più 3mln di bonus. Il classe 1998 si è presentato non entrando dall’ingresso principale, ha salutato la squadra e se n’è andato senza allenarsi, riferisce Tuttomercatoweb. Beukema nelle prossime ore, probabilmente martedì, sosterrà le visite mediche e firmerà un contratto che lo legherà al Napoli per le prossime 5 stagioni.