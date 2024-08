Si sblocca il mercato, definita prossima operazione: lunedì le visite mediche

Come scrive il Corriere dello Sport, la prossima operazione che il Napoli chiuderà ufficialmente sarà la cessione di Jens Cajuste al Brentford, in prestito con obbligo di riscatto fissato a 10 milioni di sterline, più o meno 12 milioni di euro, legato alla salvezza.

Lunedì svolgerà le visite mediche e domani, al rientro in città dopo l'ultimo giorno di ritiro a Castel di Sangro, saluterà la squadra e sabato tiferà per gli amici ed ex compagni impegnati in Coppa Italia contro il Modena.