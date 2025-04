Si scalda la pista Paixao: nuovo summit col Feyenoord, c’è già l’ok dell’esterno

Antonio Conte ha redatto la lista della spesa per il prossimo mercato estivo se il Napoli intende trattenerlo. Come riportato da Il Mattino, il tecnico salentino vuole solo grandi nomi e ha richiesto due centrocampisti, un bomber, gli esterni e almeno altri due difensori. Per anticipare tutti questi innesti, nel frattempo, il patron De Laurentiis ha dato disponibilità ad incrementare il monte ingaggi: da 85 milioni a 100-110 milioni, che fa tornare alla mente i grandi progetti dei tempi di Ancelotti.

Sugli esterni non solo Orsolini. Come erede di Kvaratskhelia è stato individuato Igor Paixao. Ala sinistra classe 2000 in forza al Feyenoord, Manna ha già parlato con l'entourage del brasiliano, che avrebbe lasciato intendere il proprio benestare per unirsi alla squadra di Conte, stando a quanto si legge sul quotidiano campano. Nelle prossime ore è previsto un nuovo summit con il club olandese per l'affare, ma al momento la trattativa è ancora in fase di definizione.