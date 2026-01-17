Si torna su un vecchio obiettivo? Sky: "Il Napoli continua a seguire Sterling"

Raheem Sterling torna a essere accostato al Napoli. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, il 31enne attaccante - che già in estate era stato sondato dal club azzurro ed alla fine è rimasto al Chelsea - è sempre nel radar del Napoli, a caccia di occasioni di mercato nella finestra invernale per rimediare anche agli infortuni.

Sterling non gioca perché è fuori rosa, come scrivono i tabloid inglesi, ed è destinato ad andare via subito oppure a zero tra 18 mesi quando scadrà il suo ricchissimo contratto. Secondo Sky il Napoli continua a monitorare la situazione mentre sullo sfondo c'è anche il nome di Daniel Maldini su cui però sta spingendo la Juventus.