Simeone e Zerbin verso il Pisa! Tmw: affare da 10mln, i dettagli

Dopo la promozione nel massimo campionato e la presentazione di Alberto Gilardino come successore di Filippo Inzaghi il Pisa è al lavoro per allestire una squadra competitiva per affrontare il campionato di Serie A. La società toscana ha già ufficializzato gli acquisti di Mateus Lusuardi e Isak Vural dal Frosinone, ma l'opera di rafforzamento della squadra è appena iniziata e presto sbarcheranno all'ombra della torre pendente anche acquisti più importanti.

Il grande obiettivo per l'attacco è il Cholito Simeone e in queste ore si lavora per definire l'accordo col giocatore oltre che col Napoli. Il calciatore classe '95 è stato individuato da giorni come il grande obiettivo per il reparto avanzato e potrebbe presto andare a giocare in quella città che ha visto protagonista anche il padre a inizi anni '90.

Non solo Simeone: sempre dal Napoli potrebbe arrivare anche Alessio Zerbin, calciatore reduce da una buona avventura in prestito al Venezia. Il calciatore classe '99 ha già dato il suo assenso al trasferimento, ha trovato un accordo di massima e aspetta, adesso, che i due club possano definire l'intesa per entrambi i cartellini. Pisa e Napoli stanno infatti discutendo di un doppio trasferimento a titolo definitivo per una operazione complessiva da poco meno di dieci milioni di euro. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.