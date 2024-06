Simeone ritiene concluso il suo ciclo: l'agente sonda due club in Serie A

Quale futuro per Giovanni Simeone? Visto il poco spazio in azzurro, il Cholito potrebbe partire. Le ultime sul tema arrivano da La Gazzetta dello Sport

Le ultime sul tema arrivano da La Gazzetta dello Sport: "Ritiene concluso il suo ciclo napoletano e reclama spazio altrove. A differenza di Osimhen, per l'argentino dovrebbe essere più facile trovare una sistemazione alternativa.

L'intenzione dell'attaccante è rimanere in Italia e attraverso il proprio rappresentante sta sondando alcune opportunità interessanti, dal respiro europeo, come Bologna e Lazio. Scalpita per una maglia da titolare che a Napoli è sempre stato un dolce miraggio".