Simeone-Torino, Gazzetta: "Colpo di livello per un bomber apprezzato in tutta Europa"

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola esalta il colpo del Torino con l'arrivo dal Napoli del Cholito che questa mattina ha svolto le visite mediche ed è pronto a firmare. "Con l’arrivo di Simeone, il presidente del Toro Urbano Cairo sta per piazzare un colpo di mercato di livello in una campagna rafforzamento in grande stile. Simeone sarà il sesto acquisto dopo il portiere Israel, il difensore Ismajli, il centrocampista Anjorin e gli attaccanti esterni Ngonge e Aboukhlal.

Il presidente Cairo ha voluto regalare a Baroni un centravanti apprezzato in tutta Europa, che a Napoli ha lasciato una traccia profondissima. È stato il secondo argentino a vincere due scudetti dopo Diego: ha segnato gol pesanti nel primo trionfo tricolore con Spalletti, è stato uno dei pochi cambi frequenti di Conte durante l’ultima cavalcata. A Napoli è stato amato a prescindere dalle partite giocate", si legge.