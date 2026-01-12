Sirene estere per Juan Jesus, ma lui vuole solo Napoli: avviati contatti per rinnovo

"Il Napoli ha avviato i contatti per provare a prolungare il contratto di Juan Jesus fino al 2027". Questa la notizia sul brasiliano che arriva da Nicolò Schira, esperto di mercato, che scrive su X: "Primi colloqui positivi. Il difensore centrale è stato avvicinato da alcuni club stranieri, ma la sua priorità è restare" spiega Schira.

