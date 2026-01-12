Sirene estere per Juan Jesus, ma lui vuole solo Napoli: avviati contatti per rinnovo
"Il Napoli ha avviato i contatti per provare a prolungare il contratto di Juan Jesus fino al 2027". Questa la notizia sul brasiliano che arriva da Nicolò Schira, esperto di mercato, che scrive su X: "Primi colloqui positivi. Il difensore centrale è stato avvicinato da alcuni club stranieri, ma la sua priorità è restare" spiega Schira.
🚨 Excl. - #Napoli have opened talks to try to extend #JuanJesus’ contract until 2027. Positive initial negotiations. The centre-back has been approached by some foreign clubs, but his priority is staying. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 12, 2026
