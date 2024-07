Sirene estere per Lindstrom: la formula richiesta dal Napoli per cederlo

Dopo appena un anno Jesper Lindstrom può già salutare Napoli. Sirene estere per l’esterno danese prelevato dall’Eintracht Francoforte. A riferirlo è Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, che sul suo profilo X scrive: “Un club straniero ha mostrato interesse per Jesper Lindstrøm. Il Napoli per cederlo chiede un prestito oneroso con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinate condizioni”.

A foreign club have shown interest in Jesper #Lindstrøm. #Napoli to sell him ask an expensive loan with obligation to buy upon reaching certain conditions. #transfers