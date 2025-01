Skriniar in bilico: se arriva, salta Danilo con cui c'è già accordo

vedi letture

L'arrivo eventuale di Skriniar nell'affare Kvaratskhelia-Psg escluderebbe quello immediato di Danilo, con il quale il club azzurro ha già l'accordo in attesa che si liberi dalla Juventus: eventualmente l'affare si farà a luglio, a zero. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).