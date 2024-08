Sky - ADL ha rifiutato 220mln dal PSG! Osimhen senza sponsor tecnico: trattativa bloccata

vedi letture

I prossimi giorni potrebbero essere decisivi per il futuro di Victor Osimhen. Le ultime sul nigeriano le ha riferite ai microfoni di Sky Sport 24 l’inviato Sky Francesco Modugno: “Osimhen in questo momento è una sorta di tappo per il mercato del Napoli. Dalla sua cessione il club ricaverebbe le risorse da investire per allargare l'organico come necessita Conte. La cessione di Osimhen è bloccata.

Resiste l'interesse del PSG, ma non alle condizioni del Napoli, sebbene questa sia una fase di stallo dove il dialogo tra le parti è lento e complicato, figlio di situazioni pregresse. Lo scorso anno il PSG offri 150 milioni per Osimhen, poche settimane fa il PSG ha offerto 220 milioni per Osimhen e Kvaratskhelia e il rifiuto di De Laurentiis inevitabilmente ha turbato questo dialogo.

Lo scenario Chelsea sembra poco praticabile e anche il mercato arabo sembra tentare poco Osimhen. Anche l'Arsenal è un estimatore, ma il Napoli non accetta meno di 100 milioni di euro e in più il calciatore ha un ingaggio importante. Osimhen al momento non ha neanche uno sponsor tecnico personale e nella trattativa questo può rappresentare un fattore".