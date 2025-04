Sky - Caccia al difensore in estate: Gatti resta nel mirino del Napoli

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre, ha riferito le ultime sul mercato del Napoli: “Tra i nomi seguiti c'è ancora Pellegrini, ci sono Frattesi e Solet, che c’erano anche a gennaio. Il giallorosso, ad esempio, non è un titolare inamovibile a Roma e le condizioni non sono cambiate.

Insieme a Solet in orbita Napoli c’è sempre anche Gatti, del quale vi parliamo da tempo. L'arrivo di Marianucci dall'Empoli è un'operazione ormai chiusa. Si guarda anche all'Italia perché all'estero c'è più concorrenza, ma il Napoli farà un mercato internazionale e volto a far crescere la squadra di anno in anno. Bisognerà muoversi in anticipo, questo mercato servirà a rendere il Napoli più competitivo su più fronti”.