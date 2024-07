Sky - Ceduto Ostigard nessun nuovo innesto in difesa: la strategia del Napoli

vedi letture

Il club di De Laurentiis si era informato su Mario Hermoso, ma in questo momento vuole rinforzare altre zone di campo e in difesa potrebbe non fare nulla.

Leo Ostigard sembra prossimo a lasciare il Napoli e a trasferirsi in Ligue 1 al Rennes. Il Napoli in seguito alla cessione del difensore norvegese non ha in programma di fare nuovi innesti per quanto riguarda la difesa. Il club di De Laurentiis si era informato su Mario Hermoso, ma in questo momento vuole rinforzare altre zone di campo e in difesa potrebbe non fare nulla.

La strategia è quella di incassare soldi ed investirli in altre zone di campo. Per l'attacco, invece, saranno valutate situazioni con maggiore calma, come quella relativa a Mimmo Berardi, che al momento resta sullo sfondo. A riferirlo è Sky Sport.