Sky - Cheddira-Espanyol, il Napoli dà l'ok per il prestito: ecco quando partirà

Si avvicina l'arrivo di Romelu Lukaku e il club azzurro può lasciare partire un altro attaccante.

In casa Napoli si prospetta una nuova cessione in prestito. Si avvicina l'arrivo di Romelu Lukaku e il club azzurro può lasciare partire un altro attaccante.

Il Napoli ha dato l’ok per il prestito secco di Walid Cheddira all’Espanyol. Il giocatore partirà per la Spagna dopo la partita di oggi contro il Bologna, in cui sarà a disposizione per l’ultima volta, prima di iniziare la sua nuova avventura in Liga. La partenza è prevista nella giornata di domani. A riferirlo sui propri canali social è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.