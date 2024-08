Sky - Cheddira verso l'addio, serve a fare cassa: già due club interessati

Oltre la complicata cessione di Victor Osimhen, il Napoli ha altre situazioni particolari da gestire soprattutto in attacco. Giacomo Raspadori ha la fiducia di Conte e verrà confermato, sarà infatti titolare già col Modena, mentre Giovanni Simeone potrebbe essere venduto e per ora ha chiesto informazioni il Genoa.

Per quanto riguarda Walid Cheddira, anche lui va verso l'addio, che potrebbe avvenire non necessariamente in Italia. I soldi ricavati dalla sua cessione verranno reinvestiti in altre zone di campo. A riferirlo è la redazione di Sky Sport: "Cheddira servirà a fare cassa per altre operazioni: Gilmour, Brescianini, Neres... Su Cheddira ci sono il Valencia e il Cagliari".