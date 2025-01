Ultim'ora Sky - Como, interessano Ngonge, Yeremay e non solo: i dettagli

Il Como continua a muoversi per rinforzarsi sul mercato per raggiungere la salvezza, in questo senso è stata presa la decisione di tesserare Dele Alli.

Ma non finisce qui, perché il club lariano si muove anche per un attaccante. Nelle ultime ore il Como si mosso per Ngonge, Yeremay e Dennis Man, che è stato chiesto al Parma. Non sono comunque gli unici esterni che si seguono. Yeremay, seguito anche dal Napoli e il romeno sembrano essere i più complicati, dato che nè il Deportivo nè il Parma li vorrebbero cedere. Il Como li vorrebbe in prestito con diritto. A riferirlo sul proprio sito è Gianluca Di Mazio, giornalista ed esperto di mercato Sky.