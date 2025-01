Sky - Comuzzo, il Napoli non si arrende e insiste con la Fiorentina

Il Napoli continua a lavorare in entrata per rafforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Non solo il pressing per Saint-Maximin, individuato dal club come rinforzo in prestito per l'addio di Kvara.

Per quanto riguarda la difesa, infatti, gli azzurri non mollano per Pietro Comuzzo insistendo con la Fiorentina per convincerlo a lasciarlo partire (il club viola continua a chiedere almeno 40 milioni). Lo riporta la redazione di Sky Sport.