Sky - Conte ha promosso 11 giocatori: tutti gli altri sono sotto osservazione

vedi letture

Il giornalista Sky Francesco Modugno, ai microfoni dell’emittente satellitare ha riferito le ultime sul mercato del Napoli

Il giornalista Sky Francesco Modugno, ai microfoni dell’emittente satellitare ha riferito le ultime sul mercato del Napoli: “L’obiettivo di Antonio Conte è allargare l’organico e per farlo bisogna cominciare a vendere qualche giocatore. Walid Cheddira che piace a Espanyol e Cagliari, Gianluca Gaetano al Parma, va trovata una destinazione per Jens Cajuste. Mario Rui non è più a Castel di Sangro, anche per lui si cerca una squadra.

Sono tanti, tantissimi i calciatori sotto osservazione di Conte: da Meret ad altri, tutti giocatori importanti. Conte ne ha battezzati undici-dodici come giusti per un certo tipo di progetto, vuole arrivare a 16-17 per ambire a qualcosa di importante. I nomi sul taccuino cono Gilmour e Neres”.