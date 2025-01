Ultim'ora Sky - Danilo verso la risoluzione, Napoli pronto al colpo! Ma c'è un altro club interessato

vedi letture

Danilo Luiz risolverà a breve il proprio contratto con la Juventus. Con l'arrivo di Thiago Motta, il difensore è finito ai margini del progetto tecnico e per questo le parti si separeranno in questa finestra di mercato. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, il Napoli è pronto a chiudere il colpo non appena sarà ufficiale la separazione con i bianconeri ed ha già informato l'entourage del calciatore. Nelle ultime ore è spuntato un altro club, il Flamengo, che ha provato a inserirsi per Danilo: ad oggi per il brasiliano è una pista che resta sullo sfondo.