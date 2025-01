Sky DE - Schade offerto al Napoli: richiesta Brentford considerata troppo alta, la cifra

Spunta un nome nuovo come sostituto di Khvicha Kvaratskhelia. Si tratta di Kevin Schade del Brentford, ala sinistra tedesca, classe 2001, 5 gol e 2 assist quest’anno in 22 presenze in Premier League. Il giocatore è stato offerto al Napoli, ma l’affare non avrà probabilmente un seguito a causa della richiesta troppa elevata del club inglese.

A rivelarlo su X è Florian Plettenberg, giornalista ed esperto di mercato di Sky Deutschland: “Kevin Schade è stato offerto al Napoli nei giorni scorsi. Anche se c'è interesse da parte degli italiani, il prezzo richiesto è considerato troppo alto, con una valutazione fissata a 50-60 milioni di euro. Per questo al momento appare improbabile anche un passaggio al Borussia Dortmund. Inoltre, il Brentford vorrebbe tenerlo per l'inverno, motivo per cui il prezzo è stato fissato così alto”.

