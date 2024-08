Ultim'ora Sky, Di Marzio: “ADL non aspetta Osimhen, vuole chiudere pure McTominay e Gilmour!”

Il Napoli è scatenato sul mercato: dopo aver chiuso nella giornata di oggi il trasferimento di Romelu Lukaku per oltre 30 milioni di euro, gli azzurri si sono subito fiondati su un altri due obiettivi. Avviene tutto in Inghilterra, ma stavolta cambia il reparto: si tratta dei due centrocampisti scozzesi Scott McTominay e Billy Gilmour.

A fare il punto della situazione è il giornalista ed esperto di mercato Gianluca Di Marzio, che ha parlato ai microfoni di Sky: "Il Napoli senza la certezza di Osimhen ha deciso di chiudere tutto! Ha chiuso Lukaku, ora prova a chiudere McTominay e vuole sempre chiudere Gilmour. De Laurentiis con Chiavelli e Conte si è reso conto di dover fare gli investimenti, la vicenda Osimhen può sbloccarsi oppure no.

Vediamo cosa succede, ma ad oggi non c’è un’offerta. Ha chiuso Lukaku altrimenti anche vendendo Osimhen al 30 agosto avresti perso Lukaku nel frattempo. Per Osimhen al limite c’è il mercato arabo che chiude ad inizio ottobre oppure resta fuori fino a gennaio. Successe già a Milik a Napoli. E’ ancora presto per l’Arabia, si attende il Paris Saint Germain o il Chelsea. Il PSG si presentò all’ultimo giorno anche con Skriniar con un’offerta al ribasso".