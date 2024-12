Sky - Dorgu-Napoli, il Lecce spara alto e tratta solo a giugno: le ultime

L’affare impostato per il futuro da parte del Napoli di Antonio Conte è legato a Patrick Dorgu, l’esterno danese tuttofare del Lecce. La dirigenza azzurra ha la volontà di acquistarlo nella prossima finestra invernale di calciomercato per lasciarlo in prestito in Salento sino a fine stagione, ma il club giallorosso non è della stessa idea.

Infatti stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, il Lecce non ha intenzione iniziare una trattativa a gennaio, ma aprirà ai discorsi per la cessione di Dorgu con gli altri club solo a fine campionato e quindi da giugno in poi. La valutazione fatta ad oggi dal club salentino per il suo gioiellino classe 2004 è di circa 40 milioni di euro, ma il rischio reale è che il suo cartellino possa ancora salire con la concorrenza delle altre squadre che rischia di far scoppiare un'asta.