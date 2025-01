Ultim'ora Sky - Dorgu va subito allo United! Ai dettagli l'affare col Lecce: ecco le cifre

Il Lecce sta definendo gli ultimi dettagli della cessione di Patrick Dorgu al Manchester United. L'operazione per l'acquisto dell'esterno danese, obiettivo anche del Napoli, è da 30 milioni di euro più 7,5 di bonus. Non è ancora fatta, ma le parti sono vicinissime. Si tratterebbe di una plusvalenza del ds del Lecce Corvino Pantaleo, il calciatore infatto era stato acquistato dal Nordsjaelland per 200mila euro del 2023. A riferirlo è la redazione di Sky Sport.