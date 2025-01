Sky - Fazzini, il Napoli insiste: superata l'offerta della Lazio

vedi letture

Il Napoli non molla la presa per l'acquisto di Jacopo Fazzini. Il giovane centrocampista dell'Empoli è cercato anche dalla Lazio, che però nelle ultime ore è stata superata nell'offerta proprio dagli azzurri. Si tratta di un rilancio leggermente superiore a quello dei biancocelesti, con cui la dirigenza del Napoli conferma il concreto interesse nei confronti del classe 2003, provando anche a sfruttare la "corsia preferenziale" per i buoni rapporti tra i presidenti dei rispettivi club, Corsi e De Laurentiis. A riportarlo è il giornalista ed esperto di mercato Sky, Gianluca Di Marzio.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).