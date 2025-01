Sky - Folorunsho-Fiorentina, trattativa chiusa! Prestito con diritto: cifre e giorno delle visite

Si è chiusa la trattativa tra Fiorentina e Napoli per Michael Folorunsho. C’è un accordo totale per il prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro, c’è l’accordo anche tra il club viola e il giocatore. Il ragazzo sarà giovedì sera a Firenze e venerdì mattina sosterrà le visite mediche. Operazione conclusa per il centrocampista non convocato da Conte nelle ultime partite. A riferirlo ai microfoni di Sky Sport 24, è il giornalista ed esperto di mercato Sky Luca Marchetti.