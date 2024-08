Sky - Gaetano ad un passo dal ritorno al Cagliari: la formula dell'operazione

vedi letture

Cagliari in pressing per Gianluca Gaetano. Il centrocampista del Napoli, reintegrato in gruppo da Antonio Conte ma comunque in uscita, resta il primo obiettivo della società del presidente Giulini per rinforzare la linea mediana.

Il classe 2000 lascerà con ogni probabilità il capoluogo campano per far ritorno in Sardegna. A riferirlo è Sky Sport, che parla di trattativa sempre più vicina alla fumata bianca. Le parti sono sempre più vicine sulla base di un trasferimento con la formula del prestito con obbligo di riscatto. L'obbligo sarebbe garantito.