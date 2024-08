Sky - Gilmour al Napoli in dirittura d’arrivo! Zerbin-Monza: opzione concreta

"Stasera David Neres arriverà in Italia e domani sosterrà le visite mediche col Napoli e firmerà il contratto".

Nel corso di Sky Sport 24, è intervenuto Luca Cilli, giornalista ed esperto di mercato Sky: "A breve il Napoli potrà contare su un giocatore ha voluto fortemente da Antonio Conte. Stasera David Neres arriverà in Italia e domani sosterrà le visite mediche col Napoli e firmerà il contratto mettendosi da subito a disposizione. Almeno questo innesto è garantito, Conte ha parlato di mercato bloccato riferendosi soprattutto al mercato in uscita che è strettamente collegato alle nuove entrate.

Ci sono diversi giocatori in uscita che non rientrano più nel progetto, alcuni di questi il club li cede anche con la formula del prestito, come ad esempio può essere Alessio Zerbin al Monza. I contatti tra le due società vanno avanti, è un’opzione assolutamente concreta.

Il Napoli ha individuato alcuni giocatori per fare cassa, tra questi il caso più eclatante è Victor Osimhen. In questo momento manca un’offerta concreta per l’attaccante, ma il Napoli ha deciso a prescindere dalla sua permanenza o meno di andare su Romelu Lukaku. C’è anche il rischio che a fine mercato il Napoli possa ritrovarsi in squadra sia Osimhen che Lukaku se dovesse trovare l’accordo con il Chelsea che finora manca, c’è invece quello con il belga.

Per quanto riguarda gli altri movimenti, Jens Cajuste è un giocatore dell’Ipswich Town, è stato ceduto in prestito oneroso con diritto di riscatto. La casella liberata dallo svedese sarà verosimilmente occupata da Billy Gilmour del Brighton, il Napoli vuole provare a stringere. C’è l’accordo con il centrocampista, manca ancora quello col club inglese, ma siamo in dirittura d’arrivo perché ballano pochi milioni tra la richiesta e la proposta. Le prossime ore possono essere quelle decisive, soprattutto la prossima settimana può essere importante, anche perché Conte si aspetta ulteriori arrivi per rendere la squadra, che ha bisogno di ulteriori tasselli soprattutto a centrocampo, ancora più forte”.