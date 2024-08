Sky - Gilmour in stand-by, McTominay può arrivare prima: il punto della situazione

Sono ore caldissime in casa Napoli per quanto riguarda il calciomercato in entrata: dopo aver chiuso per Romelu Lukaku al Chelsea, gli azzurri si sono fiondati sugli obiettivi per il centrocampo, Scott McTominay e Billy Gilmour. A fare il punto della situazione è il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio, che su Instagram scrive:

"Dopo aver chiuso la trattativa per Lukaku in attacco, il Napoli sta cercando di concludere anche quella per il centrocampista. Gli azzurri infatti hanno offerto 25 milioni di euro al Manchester United per McTominay. Il Napoli dovrà dunque decidere su chi affondare prima tra McTominay e Gilmour. Il secondo è al momento in stand-by nonostante il Brighton abbia l’accordo per O'Riley col Celtic e c’è quindi la possibilità che gli azzurri chiudano prima per il centrocampista dello #United. In caso comunque di cessione di Folorunsho e non solo a centrocampo, il Napoli proverebbe a chiudere per entrambi in quel reparto".