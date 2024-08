Sky - Il Chelsea non ha risposto per Lukaku e il Napoli ha preso Neres: c'è una speranza

Nel corso di Sky Sport 24 'Speciale mercato' Manuele Baiocchini, giornalista ed esperto di mercato Sky, ha parlato delle due operazioni tra Napoli e Chelsea per Victor Osimhen e Romelu Lukaku: "Sono operazione legate. Il Napoli aveva offerto per il belga 25mln più 5 di bonus, si aspettava la risposta del Chelsea entro ieri sera, risposta che non è arrivata.

Per questo motivo il Napoli ha preso David Neres, qualora si sbloccasse la cessione di Osimhen avrebbe la possibilità di prendere Lukaku. Più si avvicina la fine del mercato e più Lukaku diventa un problema per il Chelsea. Non si allena ed è fuori rosa, per questo il Napoli spera che negli ultimi giorni del mercato i Blues possano piegarsi alle proprie richieste, così come fu per la Roma lo scorso anno. I due club stanno provando a trovare la soluzione per lo scambio tra il nigeriano e il belga, ma non si trovano sul valore delle clausole dei giocatori, 120 mln per Osimhen e 43mln per Lukaku".