Sky - Il Napoli è tornato su Adeyemi dopo lo stand-by nell'affare Garnacho

C’è ancora distanza tra Napoli e Manchester United per l’accordo relativo ad Alejandro Garnacho, individuato dal club azzurro come perfetto erede di Kvaratskhelia. Per questo motivo, riporta la redazione di Sky Sport, il club azzurro è tornato a parlare col Borussia Dortmund di Adeyemi, esterno tedesco di 22 anni che già da diversi giorni era nel mirino del club azzurro. Possibile svolta dunque nella corsa al nuovo esterno del Napoli.