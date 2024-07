Sky - Il Napoli può rinforzarsi sugli esterni: piacciono Berardi, Neres e Gudmundsson

vedi letture

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha parlato a Radio Marte di mercato con le ultime sul Napoli

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha parlato a Radio Marte di mercato con le ultime sul Napoli: “David Neres e Berardi interessano di sicuro al Napoli, come anche Gudmundsson. Il club azzurro può rinforzarsi sugli esterni in vista della prossima stagione, ma non sappiamo ancora come, perché il ds Manna ha dimostrato di seguire strategie diverse. Il Napoli era anche su Greenwood: non si escludono sorprese.

La strategia può essere duplice: puoi prendere qualcuno a condizioni favorevoli come Berardi, infortunato e attualmente in Serie B, ma anche altri che costano tanto. Si sondano varie piste. Sono ragazzi monitorati, come altri. Sulla stessa tipologia di giocatori c'è anche la Juve, che sta per cedere Soulè alla Roma. Il Napoli fa considerazioni anche sul tipo di utilizzo che si farà di Kvara, Politano, Ngonge e Raspadori: aggiungerne uno vuol dire aumentare la concorrenza e non capire il minutaggio”.