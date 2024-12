Sky - In arrivo un vecchio pallino di Manna, l'aveva portato alla Juve Next Gen

vedi letture

Gianluca Di Marzio ha fatto il punto del mercato di gennaio del Napoli sul proprio sito. Secondo l'esperto di mercato Sky, il Napoli ha già cominciato a lavorare per rinforzare la rosa in vari ruoli.

Oltre ai rinforzi in difesa e centrocampo, è in arrivo dal Lecce Luis Hasa. Il direttore sportivo azzurro Giovanni Manna ha scelto di puntare sull'abanese e Under 21 della Nazionale italiana, vecchio pallino ai tempi della Juventus (Next Gen).