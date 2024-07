Sky - L'Inter non molla Hermoso, ma l'affare si può chiudere solo in due casi

vedi letture

Mario Hermoso è uno dei difensori più ambiti sul mercato. Dopo la scadenza contrattuale con l'Atletico Madrid, il centrale spagnolo sta vagliando diverse ipotesi per il suo futuro. Il Napoli è decisamente interessato al suo acquisto, proprio perché a parametro zero, ma gli azzurri non sono riusciti ad affondare definitivamente il colpo.

Intanto nella trattativa si è inserita l'Inter, che tiene l'opzione Hermoso ancora valida nel proprio progetto per la retroguardia. Come riporta Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, i nerazzurri però hanno nel difensore spagnolo solo la terza scelta. La prima è quella di puntare su un profilo giovane, mentre il Piano B prevede l'acquisizione di un giocatore in prestito. Solo se nessuna di queste condizioni si dovesse verificare la dirigenza Campione d'Italia chiederebbe il via libera al fondo Oaktree, che ad oggi vuole dare priorità ad un giocatore promettente anziché ad un parametro zero.