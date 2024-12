Sky - Luiz Felipe, non solo il Napoli: spunta un'altra squadra italiana

Luiz Felipe, difensore brasiliano che abbiamo visto all'opera in Serie A per diversi anni con la maglia della Lazio, è una delle occasioni che propone il mercato di gennaio. Il centrale difensivo classe 1997 si è di recente svincolato dall'Al Ittihad e cerca nuove avventure in Europa per rimettersi in gioco.

Tra le squadre di Serie A era emersa con particolare forza la pista Napoli, ma viene segnalata adesso anche la Juventus come una delle squadre interessate a Luiz Felipe. Lo riferisce Sky Sport, spiegando come il primo obiettivo della dirigenza bianconera sarebbe Antonio Silva del Benfica, ma esistano delle alternative. E una di queste è appunto l'ex laziale Luiz Felipe.