Sky - Lukaku a disposizione forse già col Parma: si è allenato con l'U21 del Belgio

Chiusa la trattativa per Romelu Lukaku tra il Napoli e il Chelsea, il giornalista ed esperto di mercato Sky Luca Marchetti riferisce le ultime ai microfoni dell'emittente satellitare.

"Lukaku domani mattina arriverà a Roma per svolgere le visite mediche e poi sarà a Napoli a disposizione di Antonio Conte magari in tempo utile, perché no, per la prossima partita contro il Parma. Lukaku si è allenato non con il Chelsea ma con la nazionale Under 21 del Belgio, quindi bisogna capire in che condizioni arriverà”.