Sky, Marchetti: "Centrocampista serve subito, altrimenti dopo è meno utile"

vedi letture

Luca Marchetti, giornalista Sky, è intervenuto a Radio Marte. Ha parlato tra le altre cose di mercato con riferimento alle mosse del club azzurro a gennaio: “La Supercoppa resta un obiettivo da centrare, se possibile. Il Napoli la giocherà al massimo delle sue possibilità. Il Napoli sarà attivo sul mercato, penso che un centrocampista serve per affrontare un gennaio pieno di partite. Però, come ho sempre detto, occorre acquistarlo subito, agli inizi del mese, altrimenti potrebbe essere meno utile perché dopo Lobotka a metà del prossimo mese potrebbe recupere anche Anguissa", le sue parole.