Ultim'ora Lucca, possibile prestito al Cagliari! Mediaset: dialogo aperto, i dettagli

I riflettori sono puntati su Lorenzo Lucca in vista della prossima finestra invernale di calciomercato. L'avventura azzurra del centravanti italiano non è mai decollata, il minutaggio è basso ed il rientro di Romelu Lukaku è vicino: per questi motivi si fanno sempre più insistenti nelle ultime settimane le voci su un possibile addio a gennaio, con la formula del prestito.

A questo proposito, arriva una notizia dell'ultim'ora da SportMediaset: è stato aperto un dialogo tra Napoli e Cagliari per il prestito secco di Lorenzo Lucca. I rossoblu hanno perso Belotti a inizio campionato per la rottura del legamento crociato e quindi a gennaio si fionderanno sul mercato alla ricerca di un centravanti: in particolare, il nome di Lucca è stato richiesto dal tecnico dei sardi Fabio Pisacane che gradirebbe e non poco aggiungere l'ex attaccante dell'Udinese al suo organico.