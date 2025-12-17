Mainoo-Napoli, Sky: "Vedremo se arriva nei tempi giusti. E' perfetto per un motivo"
Luca Marchetti, giornalista Sky, esperto di mercato, è intervenuto a Radio Marte per fare il punto sul mercato del Napoli e parlando in modo particolare di quelle che potrebbero essere le mosse del club azzurro a centrocampo.
"Mainoo è il primo in lista, il fratello del calciatore si è esposto chiedendo pubblicamente di ‘liberare’ il ragazzo, vedremo se il Napoli riuscirà a prenderlo nei tempi giusti. Come alternative ci sono varie possibilità, ma l’ideale sarebbe prendere un under 23 per non pesare sulla lista".
