Sky, Marchetti: "Ci sono eventi che spostano il mercato, visto al Napoli?"

Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale sulle frequenze di TMW Radio è intervenuto Luca Marchetti. Queste le sue parole:

L’arrivo di Conceicao può cambiare le strategie di calciomercato? Per esempio cambia il ruolo di Tomori?

“Io penso che potranno essere riviste alcune cose ma altre no. Il discorso è che ci sono delle scelte societarie. Stiamo parlando di scelte che non erano solo di Fonseca. Non è in dubbio che tra Tomori e Fonseca non ci fosse un gran rapporto. È chiaro che queste cose possono spostare le linee direttive del mercato, come il gol di Raspadori”.

Mettere Danilo sul mercato non è un grande rischio?

“Non è finito sul mercato, è finita la sua avventura alla Juventus. È una posizione molto forte e molto netta sulle scelte della Juventus. Mi sembra comunque che le scelte del nuovo corso Giuntoli-Motta siano molto nette. Io non sono d’accordo perché ho un’altra visione di Danilo però non decidiamo noi. Thiago Motta e Giuntoli hanno fatto una scelta molto chiara. Ricordiamo che comunque alla prima di campionato tra Danilo e Savona è stato scelto il secondo. È chiaro perciò che Motta ha fatto capire che per esempio a Danilo con i fatti ha detto di non avere bisogno di lui anche nelle situazioni di difficoltà”.