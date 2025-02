Sky, Marchetti fa il nome: "L'esterno alternativo gradito a tutti non è arrivato"

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, nel suo editoriale per Tmw torna a parlare di mercato in chiave Napoli commentando il duello appassionante con l'Inter per lo scudetto.

"Siamo entrati nel vivo. La corsa scudetto vivrà due settimane di fuoco. Non che finora non sia stato entusiasmante, ma questa lotta punto a punto fra Inter e Napoli (con l’Atalanta sullo sfondo eventualmente pronta ad approfittare di cali) sta diventando sempre più appassionante.

Ormai qualsiasi cosa può servire per spostare gli equilibri.

Non a caso tutto viene pesato, forse anche eccessivamente. La sconfitta nerazzurra a Firenze (sicuramente inattesa non tanto per il risultato quanto per la prestazione) sembrava dovesse aprire una crisi senza fine per l’Inter. Così come i due pareggi consecutivi del Napoli, arrivati in modalità completamente differenti per forma e sostanza, sembravano testimoniare una squadra ormai con il fiatone non pronta a gestire un finale di stagione così intenso".

E ancora: "Ci sono anche gli infortuni (e di riflesso il mercato) che entra nella lotta scudetto. Prendete l’infortunio di Neres, tanto per capirci meglio. Il Napoli a gennaio dopo la cessione di Kvara non è riuscito a fare quello che avrebbe voluto. L’esterno su cui fare l’investimento non è arrivato, Saint Maximen che poteva essere la coperta gradita a tutti non si è incastrato. E così è arrivato Okafor che ha bisogno in primis di riscoprire sé stesso, dopo essersi perso al Milan".