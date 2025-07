Sky, Marchetti: “Lang in dirittura d’arrivo. Beukema? C’è una soglia psicologica da superare”

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, a Radio Marte ha riferito le ultime sul mercato del Napoli: "L'acquisto di Noa Lang è in dirittura d'arrivo, è tutto in via di definizione. Le visite mediche? Dovrebbe farle poco prima del ritiro, stesso discorso anche per Beukema, qualora il Napoli chiudesse la trattativa. Ieri c'è stata una ulteriore call tra il Napoli e il Bologna. La distanza è minima: ballano ancora due milioni. C'è un po' di resistenza attorno alla soglia psicologica dei 30 milioni di euro, ma in qualche modo si troverà un accordo, magari inserendo dei bonus.

Il centravanti? Darwin Nunez ha una valutazione importante, Il Napoli dovrà decidere se spendere 60 per l'uruguaiano oppure meno per Lorenzo Lucca. La mia griglia scudetto? E' difficile dirlo adesso. Il mercato chiuderà a settembre".