Sky, Marchetti: "Napoli attivo sul mercato, arrivano tre giocatori?"

Luca Marchetti, giornalista Sky Sport, esperto di mercato, nel suo editoriale per Tmw ha fatto il punto della situazione sui giocatori che potrebbero diventare protagonisti a gennaio.

"Sarà coinvolta la prima della classe, il Napoli, che cerca un difensore centrale (Danilo), un terzino sinistro se parte Spinazzola (Biraghi), un centrocampista offensivo (Pellegrini? Fazzini?) e dovrà decidere cosa fare con Raspadori (oltre che con Rafa Marin, con Folorunsho destinato alla Fiorentina e con Zerbin promesso al Venezia). Sarà coinvolta forse l’Atalanta che secondo Gasperini avrebbe bisogno di un attaccante (esterno) in più ma che già così fa paura a tutti.

Sarà coinvolto il Milan che dopo il cambio di allenatore proverà a far Coincecao il più contento possibile, sarà coinvolta la Fiorentina che vorrebbe cambiare le sue seconde linee (Biraghi interesse del Napoli, Parisi del Como, Kouame del Torino, Ikone, Martinez Quarta del River, Kayode del Brighton) e cercare di fare un ulteriore passo in avanti (magari pescando da Napoli con Folorunsho e Spinazzola, ma ovviamente non solo, con Pablo Mari e Valentini per esempio o con Matic)".