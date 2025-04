Sky, Marchetti: “Napoli pronto a investimenti importanti per accontentare Conte"

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, ha parlato a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre: "La testa inciderà molto su questo finale di campionato, l'Inter ha qualche partita in più decisiva sul fronte Champions, bisogna capire chi tra Napoli e Inter riuscirà a reggere meglio la tensione. 13 punti potrebbero bastare per la vittoria dello scudetto, qualora il Napoli non dovesse raggiungere il tricolore non sarebbe affatto un fallimento: la stagione sarebbe comunque molto buona.

C'è stato il grosso neo della mancata sostituzione di Kvaratskhelia a gennaio, ma non ci sarà bisogno di giustificazioni: il campionato lo devi andare a giocare adesso, ugualmente. Credo che Conte sia combattuto tra 4-3-3 e 3-5-2 ma se c'è Olivera credo confermerà il 4-3-3. Ci sarà una cifra importante da investire dal Napoli sul mercato, ma era già programmato che avrebbe fatto acquisti importanti la prossima estate: dei passi ci sono stati, se saranno sufficienti per tranquillizzare Conte non ci sarà motivo per separarsi, ma credo che non ne parlerà prima della fine del campionato.

Certo avere una scelta di livello in più da gennaio avrebbe facilitato il lavoro di Conte, che però ha continuato a lavorare per sopperire all'addio di Kvara. L'errore a gennaio c'è stato, ma nonostante questo il Napoli è primo in classifica e questo orienta in tutt'altra prospettiva la valutazione della stagione degli azzurri. Le dichiarazioni di Conte sono una manifestazione del pensiero del tecnico, che è stato sincero e ha risentito molto dell'infortunio di Neres.

Conte è così, pretende sempre il massimo e dice sempre ciò che pensa. Non so se si tratti di una strategia: si tratta semplicemente di Antonio Conte. La cessione di Osimhen più gli introiti per la qualificazione Champions credo basteranno ad accontentare Conte, che non esige il massimo sull'allestimento della squadra, su cui credo non ci sia alcun dubbio. Credo che Conte voglia anche le infrastrutture e la crescita del club. Se ne riparlerà serenamente con presidente e direttore, ma non credo che attualmente abbia già deciso di andare via: certo alcune cose non hanno funzionato come avrebbe voluto ma il resto sì, e lo dimostrano i risultati".