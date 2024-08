Sky, Marchetti: “Osimhen blocca il mercato, il Napoli sta cercando formule alternative”

“Victor Osimhen, non certo per sua responsabilità, sta bloccando il mercato del Napoli".

Nel corso di Sky Sport 24, è intervenuto il giornalista ed esperto di mercato Sky Luca Marchetti: “Victor Osimhen, non certo per sua responsabilità, sta bloccando il mercato del Napoli. Il mercato del Napoli è stato difficile perché con la cessione del nigeriano si sarebbe potuto finanziare e avrebbe avuto le mani libere per andare a completare l’organico in tempi sicuramente più consoni alla costruzione della squadra che sta facendo Conte.

In questo mercato mancano i soldi anche dei club arabi, per quello il prezzo del cartellino di Osimhen è diverso da quello che ci si poteva immaginare un anno fa o 6 mesi fa, quando è stato rinnovato il contratto con la promessa di venderlo e trovare una soluzione per questa estate. Finora questo non è avvenuto, ci sono ancora dei giorni per lavorare, c’è ancora l’interesse di Psg e Chelsea che però non si sono maturati. Quindi il Napoli sta cercando delle formule alternative per consegnare a Conte una formazione di rilievo”.