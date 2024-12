Sky, Marchetti: "Pellegrini idea vecchia di un mesetto, il Napoli ci lavora seriamente"

“Danilo e Pellegrini sono i due acquisti che vorrebbe fare il Napoli: in tre possono uscire, purché ad entrare siano questi due. L'idea seria, forte, è quella di prendere Danilo perché può occupare tutti e quattro i ruoli della difesa, adattandosi anche a sinistra. Con il decreto crescita, poi, l'ingaggio risulterebbe meno pesante. E' l'obiettivo principale. La dirigenza della Juve– ha detto il giornalista ed esperto di mercato Sky Luca Marchetti a Radio Marte nel corso di 'Forza Napoli Sempre' - vorrebbe che Danilo prendesse posizione, che facesse delle mosse concrete. Danilo ha detto che un capitano non lascia la Juve: è un modo per spingere i bianconeri a prendere loro una decisione, ma anche il Napoli vuole che sia il ragazzo a sbilanciarsi per un addio. Inoltre se prende Danilo, il Napoli può non prendere Biraghi, così da concludere con più agio economico la sessione di mercato di gennaio. Se arriva Danilo, può anche non arrivare l'alternativa Olivera a sinistra.

Pellegrini è un'idea vecchia di un mesetto: il Napoli ci lavora seriamente con Manna, ma necessita ancora di sforzi di ogni tipo. Oltre a Pellegrini e Fagioli, c'è anche un terzo nome per il centrocampo del Napoli? Non può non esserci un terzo nome, ma non lo conosciamo la sua identità. Qualche idea c'è, al di là degli scambi. Impossibile dire chi sia più avanti, nelle gerarchie degli azzurri. Raspadori rappresenta una grande opportunità per chi ha bisogno di attaccanti, perché sa giocare in più ruoli: è un'occasione di mercato e il Napoli non vuole svenderlo. Il nome di Fagioli è uscito fuori nelle chiacchierate fatte, perché il solo Danilo non basterebbe sul piano economico. Fagioli sarebbe una contropartita per riequilibrare i numeri. Con la Roma, invece, la situazione è diversa: ci sono due giocatori forti, italiani e importanti ma che non trovano spazio, ovvero Raspadori e Pellegrini. Potendo scegliere, il Napoli prenderebbe il giallorosso. Se dovesse inserire Raspadori in una trattativa, invece, lo darebbe alla Juve per facilitare anche l'incastro con Danilo.

Zirkzee in coppia con Lukaku nell'attacco del Napoli? Non ci sarà rivoluzione, non si cambierà il modulo e non si spenderà così tanto per modificare qualcosa nel reparto avanzato di Conte. L’ex Bologna, poi, non verrà ceduto dal Manchester, che vuole trattenerlo alla base e al massimo lo farebbe partire soltanto per la cifra pagata al Bologna”.