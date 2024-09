Sky - Mario Rui soluzione last minute per il Galatasaray: le ultime

Zalewski resta alla Roma. Niente da fare per il Galatasaray che dopo Osimhen cercava di fare ancora spesa in Italia con il terzino giallorosso. Ora però sempre in Serie A resiste per il club turco un'altra opzione.

Altra possibile alternativa, infatti, resta Mario Rui. Il terzino portoghese è fuori dal progetto Napoli e può diventare una buona soluzione last minute per il club turco. Lo scrive Sky Sport.