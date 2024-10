Sky, Modugno: "Rinnovo Meret? Sto ripensando a cosa mi disse l'agente"

Meret vicino al rinnovo con il Napoli? Di questo tema e non solo ha parlato il giornalista Sky Francesco Modugno intervenuto a Radio Marte: “La cena tra Conte e De Laurentiis è stata conviviale, cordiale, è stata una cena allargata alla signora Jacqueline e al vicepresidente Edoardo, quindi è stata un modo per vedersi, non un vertice per qualcosa di particolare. Una cena piena di sorrisi, insomma.

Meret vicino al rinnovo? Beh, a distanza di tempo mi risuonano le parole che al Maradona, in confidenza, mi disse, qualche settimana fa, il suo agente Pastorello. ‘Sono qui per mettere a posto un po’ di cose’. E’ chiaro che si riferisse al rinnovo del portiere, vicino come si diceva".