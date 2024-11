Sky - Osimhen resta al Galatasaray? No, ambisce a campionati più competitivi

vedi letture

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, è intervenuto a Radio Marte parlando di mercato e del futuro di Osimhen, già 8 gol da quando è in Turchia al Galatasaray: "Osimhen? Bisogna capire le intenzioni del nigeriano a gennaio e può cambiare tutto in pochi mesi. La Turchia è stata un ripiego, per non perdere sei mesi dato che il Napoli non l’avrebbe utilizzato. L ’attaccante ambisce a campionati più competitivi, per quanto stia facendo benissimo al Galatasaray".