Sky - Prima Gilmour, poi McTominay: per accontentare lo United il Napoli aspetta le cessioni

L'obiettivo del Napoli di ieri era quello di chiudere l'acquisto di Scott McTominay, ma l'accordo con il Manchester United non è stato ancora trovato. I Red Devils sono rimasti fermi sulla loro richiesta di 35mln di euro, il Napoli ne aveva offerti 25.

Per questo motivo oggi si prova ad accelerare sull'altro fronte per il centrocampo per Billy Gilmour. Non sono due nomi alternativi, l'idea del Napoli è di prenderli entrambi - sono molti apprezzati e richiesti da Conte: uno prima e più facilmente, l'altro aspettando qualche cessione (come quella di Gaetano al Cagliari). Le cifre per il centrocampista del Brighton sono più basse: 15 milioni di euro. A riferirlo è la redazione di Sky Sport.